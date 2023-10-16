Çoruh’un 4 gerdanlığından ekonomiye 117 milyar liralık katkı

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajları, bugüne kadar 42 milyar 144 milyon kilovatsaatlik enerji üretimiyle ülke ekonomisine 117 milyar liralık katkı sağladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ), yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çoruh Nehri üzerinde kurulan ve dünyanın beşinci en yüksek barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimi için test çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek "Tesis, ülke ekonomisine yıllık 6 milyar TL katkı sağlayacak" dedi. ANKARA