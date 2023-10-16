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Giriş Tarihi: 16.10.2023 20:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

ANKARA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilerleyen günlerde televizyon kanallarının temsilcileri ile buluşacağını belirten Fidan, bugün görüştüğü gazetecilere, İsrail-Filistin çatışması ekseninde son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fidan, Gazze'de derinleşen insani krizin önüne geçmek ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine değindiği buluşmada, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendiren Fidan'ın, yarın Lübnan'a resmi ziyarette bulunacağını, çarşamba günü Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını aktardığı öğrenildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu
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