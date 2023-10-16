Emine Erdoğan’dan Dünya Gıda Günü mesajı: Su hayattır, su gıda demektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Gıda Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

#SıfırAtık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır.

Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında.

Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor.

Önüne geçmek için bugünden "gıdada sıfır kayıp" anlayışını benimseyerek, #SuVerimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim.

Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım.

Su hayattır, su gıda demektir. #KimseyiGerideBırakma

#DünyaGıdaGünü

@TCTarim