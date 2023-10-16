Görme engelli kadının en büyük hayali Başkan Erdoğan ile tanışmak

Karacabey'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında, Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Ziyarette, görme engelli bireylere beyaz baston hediye edilirken, 59 yaşındaki görme engelli Zeynep Karakuş, en büyük hayalinin Başkan Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

"İNŞALLAH ONUNLA TANIŞMAK NASİP OLUR"

Karakuş ziyarette en büyük arzusunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu belirterek, "Benim gözlerim hiç görmüyor ama ona görmeden hayranlık duyuyorum. Tüm Dünya gibi ben de hayranıyım. Gerçekten tanışmayı da çok istiyorum. İnşallah birgün bu bana nasip olur" dedi. Karakuş'un sevecen ve muhabbet dolu tavırları ise herkesin yüzünü gülümsetti.