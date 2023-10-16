İletişim Başkanlığından “Filistin Yalanları” Listesi: Gerçekleri tek tek gün yüzüne çıkardılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kurulduğu günden bugüne yaklaşık bin 800 iddianın doğrusunu kamuoyu ile paylaştı. İletişim Başkanlığı bugün itibarıyla 94 dezenformasyon bülteni yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan "Hamas'ın kaçırdığı bebek" ve "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddialarının doğru olmadığı açıklandı

İsrail-Filistin savaşıyla ilgili sosyal medyada yayılan yalan haberlerin yaydığı dezenformasyonla mücadele etmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bir bülten yayınlandı. Bültende yer alan dezenformasyonlar ve doğrusu şu şekilde sıralandı;

Bültende, ABD merkezli TV kanalı NBC'nin, "Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

HAMAS'IN KAÇIRDIĞI BEBEK İDDİASI DOĞRU DEĞİL, SÖZ KONUSU VİDEO ÇATIŞMADAN 1 AY ÖNCE PAYLAŞILMIŞ

ABD merkezli TV kanalı NBC'nin, "Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi. İsrail ile Filistin arasında çıkan son çatışmaların 7 Ekim Cumartesi günü başladığı, İsrail'de cuma ve cumartesi günleri hafta sonu resmi tatil günleri olduğu belirtilen bültende, ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığının 7 Ekim'de okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağını açıkladığı hatırlatıldı. İlerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığının da İsrail genelinde tüm okulların kapatılma kararını duyurduğu, 7 Ekim Cumartesi günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı, "daha fazla çocuk öldürme kastıyla okulların hedef alındığı" iddiasının gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi. Ayrıca "Hamas'ın Kaçırdığı Bebek" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Söz konusu videonun İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildiği, görüntülerde Arapça konuşan bir kişinin çocuğa ailesiyle ilgili sorular sorduğu aktarıldı.

İSRAİLLİLERİN TÜRKİYE'YE GELDİĞİ İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

İsraillerin Türkiye'ye geldiği iddialarına yönelik sosyal medya paylaşımlarına da değinilen bültende, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya'ya geldi" iddiasının doğru olmadığının aktarıldı. Söz konusu görüntülerin 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistlere ait olduğunun altı çizildi.

Bülten içerisinde yer alan bazı dezenformasyon ise şöyle sıralandı;

Dezenformasyon

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Çocukların Kafalarının Kesildiği Fotoğrafları Göreceğimi Hiç Düşünmezdim" İddiası

Doğrusu

"Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiası ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirilmiş, ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmemiştir.

Anadolu Ajansı'nın iletişime geçtiği İsrail ordusu yetkilileri, ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını söylemiştir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiayı tekrar dile getirmesi ve "kafası kesilen bebeklerin görüntülerini gördüğünü" söylemesi üzerine, ABD medyası Beyaz Saray ile iletişime geçerek iddiayı teyit etmeye çalışmıştır.

Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, bir sözcünün ne Biden ne de ABD'li yetkililerin 'kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediğini' söylediğini bildirmiştir.

Dezenformasyon

"Filistinliler, İsrailli Çocuk ve Kadınları Vahşice Dövüyor" İddiasıyla Paylaşılan Görüntüler

Doğrusu

İddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından (7 Ekim) bir gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı görülmektedir.

Dezenformasyon

"Filistinli Kadınlar Makyaj Yaparak Sahte Videolar Üretiyor" İddiası

Doğrusu

İddiaya konu görüntüler, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alınmıştır. Mart 2017'de yayınlanan görüntülerde Filistinli makyaj sanatçısı Mariam Saleh'in, Gazze film endüstrisinde kadın özel efekt makyaj sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar gösterilmektedir.

Dezenformasyon

"İsveç'te Hamas Destekçileri, Protesto Gösterilerinde Polis Arabasını Kaçırdı" İddiası

Doğrusu

İddiaya konu görüntüler, 2022 yılının Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedilmiştir. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Dezenformasyon

"Filistinliler Sahte Cenaze Töreni Düzenledi" İddiası

Doğrusu

Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Covid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmiştir. Görüntüler, o dönem basın yayın organlarında haberleştirilmiş ve sosyal medyada mizah konusu olmuştur. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Dezenformasyon

"İsrail, Ağır Yaralanan Bebekleri Gösterdi" İddiasıyla Paylaşılan Görüntüler

Doğrusu

İsrailli bir TV kanalı tarafından ortaya atılan, "İsrailli bebekler öldürüldü" iddiası, İsrailli yetkililer veya bağımsız taraflarca teyit edilmemiştir. İngiliz gazetesi buna rağmen doğrulanamayan bu iddiayı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis etmiştir.

Dezenformasyon

"Halid Meşal'in 'Cihad' Çağrısından Sonra Filistinliler New York'ta Yolları Kapattı" İddiası

Doğrusu

İddiaya konu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Porto Riko bayrağı sallayan bir grubun Long Island Ekspres yolunu kapatarak trafik kurallarını ihlal ettiği anları göstermektedir. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edilmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada farklı olayların görüntüleri üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.