İYİ Partili Özlale’den çok konuşulacak ‘masonluk’ çıkışı: Üye olan ben değilim, Tunç Soyer!

Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tamamlanması sonrası gözler yerel seçimlere çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda bir takım temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde 81 vilayette kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtip Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ümit Özlale olduğunu açıkladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İzmir'deki yerel seçim hazırlıklarına aylar önce başlayan Özlale'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddia kent gündemine bomba gibi düşmüştü. Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun körfezden kent geneline yayılan pis koku sorununu gidermek için iç körfeze yüz milyonlarca liralık kimyasal madde döktüğünü öne sürmüş, iddia kentte büyük yankı yaratmıştı.

MASON OLAN BEN DEĞİL SOYER

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e ilişkin çok konuşulacak yeni bir iddia daha geldi. Hakkında son günlerde ortaya atılan mason olduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Özlale, gazetecilerin: 'Mason musunuz?' sorusuna yanıt verdi. Özlale "Ben bir mason derneğine üye değilim. Tunç bey üye. Üye olmakta da olmamakta da herhangi bir yanlış yok. Ama ben değilim. Benim üye olduğum iki üç tane dernek var. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üyeyim, Mübadele Derneği'nin üyesiyim ve ODTÜ mezunlar ve İzmir Fen Lisesi Mezunlar Derneği üyesiyim… Bu kadar. Yani benim onun dışında bir dernek üyeliğim yok. Olanı da suçlamam. Benim öyle bir üyeliğim yok. Benim bütün üyeliklerimi e-devlet üzerinden görebilirsiniz." ifadelerini kullandı. Özlale'nin Tunç Soyer mason çıkışı kent gündemine bomba gibi düştü.