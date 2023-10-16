Eyyüp Kadir İnan: İzmirliler cekete oy vermeyecekler

Programlarına Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk mahallesinde AK Parti ilçe teşkilatı ve meclis üyeleriyle buluşarak başlayan İnan, Birgi Mahallesinde muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Birgi'de vatandaşlara hitap eden İnan "İnşallah AK Parti Belediyeciliği bölgenin yıldızı olan Ödemiş bir başka parlayacak. Ödemişli kardeşlerimizin yüzü bir başka gülecek. Onların derdi gerçekten hizmet değil, ceketimizi koysak alırız düşüncesindeler ama İzmirliler cekete oy vermeyecekler. Bunların tek derdi bahane üretmek. Dün Foça'daki ziyaretlerimiz esnasında bir hanımefendi şikayetlerini anlattı. Vatandaşın sürekli artan şikayetlerinden sadece bir tanesi bu. Evinin önündeki 500 ceviz ağacı CHP'li belediye tarafından kesilmiş ve alan özel bir şirkete rant amaçlı tahsis edilmiş. Yazık günah dedim. Herhangi bir amaç uğruna da yapılmamış, sadece birine peşkeş çekmek için. Çevre ve Orman için cumhuriyet tarihinin en büyük ağaç dikme sayısına ulaşan hükümetimize saldıranların durumu bu. Foça'mızı, İzmir'imizi Ödemişimizi bu zihniyetten kurtaracağız. Dün Foça'da ziyaretimizde şahit olduk. Bunlar en zengin bölgelere nimet götürür Foça'ya ise rantlarını götürür. Bunların zihniyeti, Ceviz ağaçlı arazilerini söküp kendilerine ve milyonluk villalarına alan yaratan CHP zihniyetidir. Bunların derdi vatandaşa hizmet değil, kendi çıkarları ve rantlarıdır." diyerek gözlemlerini aktardı. İnan, Ödemiş programlarına İmam-ı Birgivi'nin kabrini ve Ödemişli esnafları ziyaret ederek devam etti.

"HASTANE YAPIMINA DAVA AÇANLAR İZMİR'DE ŞATODA YAŞIYOR"

Programlarına Kiraz ilçesinde devam eden AK Partili İnan, yapımı İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı davalarla engellenen Kiraz Devlet Hastanesinin son durumu hakkında konuştu: "Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar yetersiz olduğunu biliyoruz. Artık onlardan bir beklentimiz yok. Kiraz da bir Büyükşehir Belediyesi felaketiyle karşı karşıyayız. AK Partili ilçe belediyemizin hizmetlerinden rahatsız olan CHP takoz olma ihtiyacını Kiraz Devlet Hastanesi yapım sürecinde gösterdi. İzmirlilerin vicdanlarına sesleniyorum. Hangi insan, hangi yönetim bir hastane inşasını durdurmak için çaba gösterir? Bizim yaptığımız hastanelere yol ve altyapı hizmeti götürmemelerine alıştık ama Kiraz'da doğrudan hastanenin kendisine savaş açmış durumdalar. Siyasetlerinin çukur olduğunu biliyorduk, karakterlerinin de çukur olduğunu Kiraz'da gördük. Yazıklar olsun. Hastaneye karşı dava açmak sizin üzerinize nereden vazife oldu? Sağlık hizmetlerine erişim için çevre ilçelere 2.5 saatlik yol giden hemşehrilerimizin ahı sizin üzerinizde bilin. İnsanların hastaneye ulaşabilmesini engellemek basit tabirle sadece kötülüktür. Hastane yapımına dava açanlar 5 yıldır İzmir'de şatoda yaşıyor. Şatoda yaşayanlar eğer Kiraz'da yaşasalardı ne hissederlerdi? Biz Tire'ye Torbalı'ya Ödemiş'e gelişmiş hastaneler kazandırmış, Şehir hastanemizi hizmete açmış bir iktidarız. CHP de sağlık hizmetlerine dava açmış takoz siyaset anlayışı içerisindedir." Diye konuştu. İnan, Kiraz'da Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile de bir araya geldi.