Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na "Kapıya koyarım" yanıtı! "Delegeler karar verecek"





KILIÇDAROĞLU'NA "GÖLGE KABİNE" ELEŞTİRİSİ

Parti yapılanmasındaki eksiklikler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Özel, "Pandemiden sonra beslenme krizi var. Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Algı operasyonlarıyla uğraştığımız seçimde Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcüsü, diğer konuları konuşmaktan ekonomiyi ön plana çıkaramıyor. Çıkarsa da ekonomi kurmayı olarak görülemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra ekonomide gölge kabine gibi koskoca bir ekibini, tarımda neyin ne olduğunu en iyi anlatan Tarım Bakanı'nın gölge kabinesindeki ekibini, savunma sanayinde en boş bıraktığımız ve en zorda kaldığımız alanlarda çok etkin isimleri, teknolojiyi, inovasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında göreceksiniz" diye konuştu.