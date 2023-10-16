Pençe-Kilit şehidi bordo bereli astsubayın babası: Vatan sağolsun

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde görev yaparken, Seri Tepe Bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 12 Ekim günü şehit düşen Özel Kuvvetler personeli evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya (31), memleketi Konya'da toprağa verildi. 3 çocuğundan Musa Esat'ı vatan toprağına emanet eden baba Mehmet Kaya, oğlunun, daha önce de Suriye ve Irak'a defalarca göreve gittiğini ve anlattı.Baba Kaya, "Oğlum biraz paranı tut evini, arabanı al' dediğimde, 'Baba, bu dünya yalan dünya, ben şehit olacağım, bırak istediğim gibi yaşayayım, önemli olan ahiretteki evim' derdi. Musa'm ilk değil son olmayacak. Vatanımız sağ olsun. dedi. Şehidin komutanlarının kendisini aradığını belirten baba Kaya, şehit olduğu tepeye oğlunun adının verileceğini öğrendiğini belirtti.