Şehit astsubayın babası SABAH’a konuştu: Oğlum ’Ben bu yolda şehit olacağım’ derdi...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde görev yapan ve Seri Tepe Bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 12 Ekim günü şehit düşen Özel Kuvvetler personeli evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, memleketi Konya'da toprağa verildi.

'VATANI VE MİLLETİ İÇİN ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ'

3 çocuk babası Mehmet Kaya, en büyük oğlu Musa Esat'ı vatan toprağına emanet etti. Merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde bulunan evinde taziyeleri kabul eden acılı baba, ağlamayarak teröristleri sevindirmiyor.

Oğlunun daha önce Suriye'de ve Irak'ta defalarca göreve gittiği, yaklaşık 5 yıldır da Özel Kuvvetlerde başarılı şekilde görev yaptığını anlatan baba Mehmet Kaya, "Bizleri hiçbir zaman üzmedi. Nerede darda olan varsa onun yardımına koşan bir çocuktu. 'Ben Özel Kuvvetlere gireceğim, vatanımı milletimi savunacağım. Çünkü içeride ve dışarıda çok hainler var, onlarla mücadele edeceğim. Vatanımızı bu pisliklerden temizleyeceğiz' diyen bir evladımdı. Çok istedi. 'Allah izin verirse bu yolda da şehit olup, Peygamber efendimize komşu olacağım' derdi. Rabbim duasını kabul etti. Şehitliği her zaman istedi. Çok cömert bir çocuktu. Yedirmeyi, içirmeyi çok severdi. Oğlum biraz paranı tut evini, arabanı al dediğimde, 'Baba, bu dünya yalan dünya, ben şehit olacağım, bırak istediğim gibi yaşayayım, önemli olan ahiretteki evim' derdi" dedi.

ŞEHİT OLDUĞU TEPEYE ADI VERİLECEK

Gururu da acıyı da birlikte yaşadığını anlatan Mehmet Kaya, "Şükürler olsun. Çok gururluyum. Acısı da büyük. Evladım, vatanı, milleti için şehit oldu. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Musa'm ilk değil son olmayacak. Vatanımız sağ olsun. Komutanları da aradı şehit oldukları yere evladımın ismini vereceklerini söylediler. Buda bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Mehmet Kaya, oğlunun yaklaşık 3 aydır Irak'ta görevde olduğunu, en son şehit olmadan 4-5 gün önce telefonla konuştuklarını da ifade etti.