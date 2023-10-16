Şırnak’ta terör operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Ekim tarihlerinde PKK/KCK Silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.