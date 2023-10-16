Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:55 Son Güncelleme: 16.10.2023 17:58

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA