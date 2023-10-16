Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:37

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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