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Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:17

10 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Karabük'te, FETÖ örgütünde üst düzey yöneticilik yapmış hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan öğretmenlikten ihraç edilen bir kişiyi sakladığı evde yakalandı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
10 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve örgüt içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen ihraç öğretmen M.G isimli kişi terörle mücadele ve istihbarat şubesinin yaptığı saha ve istihbari çalışma sonunda saklandığı evde yakalanarak göz altına alındı, işlemleri sonrasında Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.

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10 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı
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