21 yıl önce yazılan mektuba bakandan görüntülü cevap

Bakan Uraloğlu'nun kendisini aradığı için çok mutlu olduğunu belirten Keskin ise, "Bu mektubu yazdığım tarihte Ardahan PTT Başmüdürlüğü'nde çalışıyordum. Aslında herkes eşine, dostuna yazar ancak ben işimi ve kurumumu çok sevdiğim için kendi Bakanıma yazmak istedim. Sayın Bakanımız beni aradığında çok heyecanlandım. Benim için unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı.