Ankara merkezli 8 ilde PKK operasyonu! 30 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 30 şüpheliye Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, PKK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak Ankara'da yapılan olan örgütsel etkinliklere katıldıkları, burada terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.