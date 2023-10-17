Haberler Gündem Haberleri Ankara merkezli 8 ilde PKK operasyonu! 30 şüpheli için gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:55 Son Güncelleme: 17.10.2023 09:05

Ankara merkezli 8 ilde PKK operasyonu! 30 şüpheli için gözaltı kararı

PKK tarafından verilen talimatlarla, Ankara’da yapılan örgütsel etkinliklere katılan ve örgütün cebir ve şiddet içeren yönetmelerini överek propaganda yapan 30 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara merkezli 8 ilde PKK operasyonu! 30 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 30 şüpheliye Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, PKK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak Ankara'da yapılan olan örgütsel etkinliklere katıldıkları, burada terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara merkezli 8 ilde PKK operasyonu! 30 şüpheli için gözaltı kararı
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