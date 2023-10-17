Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
5️⃣6️⃣ İLİMİZDE KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİ ÜYELERİNE KARŞI EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ŞU ANA KADAR 1️⃣5️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR. ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız… pic.twitter.com/QIILhECUpv