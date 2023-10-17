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Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:42

Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı
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