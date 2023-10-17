Barış diplomasisi

Başkan Erdoğan, İsrail'in son saldırılarıyla koşulların giderek ağırlaştığı Gazze'de barış ve sükûnetin sağlanması için ilk günden bu yana sürdürdüğü barış diplomasisini yoğunlaştırdı. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi diplomaside her iki tarafla da görüşebilen lider konumunu sürdüren Erdoğan dün de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le telefonda görüştü.Erdoğan görüşmelerde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.Erdoğan özellikle Sunak'la yaptığı görüşmede Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Erdoğan 7 Ekim'den bu yana hem Filistin hem de İsrail tarafıyla ve birçok ülke lideriyle telefon diplomasisisi yürüttü.