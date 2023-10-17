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Giriş Tarihi: 17.10.2023 20:22

Başkan Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında andı.

AA
Başkan Erdoğan, vefatının 5’inci yılında Ara Güler’i andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.

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Başkan Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı
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