Bir aileyi daha yok ettiler

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 10. gününde de devam etti. Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda yerle bir olan Mısri ailesine ait eve gelen sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altında cansız bedeni bulunan bir çocuğun İsrail bombalarına uykuda yakalandığı tespit edildi. Bu görüntü yürekleri dağladı.Gazze'den 8 Ekim'de ayrılarak Türkiye'ye gelen Filistinli mühendis Süher M. SABAH'a konuştu: Bir halk göz göre göre tüm dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Enkaz altında kalan insanların cesetlerine bile ulaşılmış değil. Her yer ölüm kokuyor. Mahalleler yerle bir edildi. Açlık ve susuzluk yaşanıyor. Harun SEKMEN/ SABAH