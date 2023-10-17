Bodrum’da su savaşları! Akmayan suya yüzde 100’e yakın zam yapıldı

Gözde turizm merkezi Bodrum'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak barajların seviyesi düştü. Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajında kuruyunca su iletimi kesildi. Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi başlarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 100'e varan zam yaparak suyun metreküpünü 18 TL'ye çıkarması vatandaşı çileden çıkardı. Musluklarından su akmayan Bodrum'da vatandaşlar, içme suya ve atık suya yapılan zamdan dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesine ateş püskürdü.
BİR TANKER SU 1500 TL
Barajların su seviyesinin düşmesi, her gün patlayan ishale hatları nedeniyle susuzluğun eşiğine gelen Bodrum'da, vatandaşlar tankerlerle su temin ediyor. Oteller, turistik tesisler ve vatandaşlar, 3 tonluk bir tanker için bin 500 TL ödüyor ve su için sıraya giriyor. Böylece vatandaş normalde şebeke suyu için yaklaşık 1 tonluk suya 18 TL' ödeyeceğine tankerle su alarak 500 TL ödemek zorunda kalıyor.
Su kesintisi, tasarruf ve su teminiyle ilgili uyarıların yapılmasının önemine dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) SKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik , "Vatandaşlara uyarı yapılmazsa su tüketimini körükleyecek, halk sağlığını riske atacak, kısıtlı su kaynaklarımızı daha da azaltacak ve su üzerinde haksız rekabete olanak tanıyacak bir ortam yaşanabilir.