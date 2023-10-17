Bodrum’da su savaşları! Akmayan suya yüzde 100’e yakın zam yapıldı

BİR TANKER SU 1500 TL

Barajların su seviyesinin düşmesi, her gün patlayan ishale hatları nedeniyle susuzluğun eşiğine gelen Bodrum'da, vatandaşlar tankerlerle su temin ediyor. Oteller, turistik tesisler ve vatandaşlar, 3 tonluk bir tanker için bin 500 TL ödüyor ve su için sıraya giriyor. Böylece vatandaş normalde şebeke suyu için yaklaşık 1 tonluk suya 18 TL' ödeyeceğine tankerle su alarak 500 TL ödemek zorunda kalıyor.