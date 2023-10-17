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Giriş Tarihi: 17.10.2023 06:59

Bodrum'da su savaşları! Akmayan suya yüzde 100'e yakın zam yapıldı

İki barajı da kuruyan turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk susuzluktan kırılıyor. Oteller, turistik tesisler ve aileler, bin 500 TL'den 3 tonluk bir tanker su için sıraya giriyor. Hal böyleyken Muğla Büyükşehir'in ise suya yüzde 100'e varan zam yapması ise vatandaşı çileden çıkardı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’da su savaşları! Akmayan suya yüzde 100’e yakın zam yapıldı

Gözde turizm merkezi Bodrum'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak barajların seviyesi düştü. Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajında kuruyunca su iletimi kesildi. Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi başlarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 100'e varan zam yaparak suyun metreküpünü 18 TL'ye çıkarması vatandaşı çileden çıkardı. Musluklarından su akmayan Bodrum'da vatandaşlar, içme suya ve atık suya yapılan zamdan dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesine ateş püskürdü.

BİR TANKER SU 1500 TL
Barajların su seviyesinin düşmesi, her gün patlayan ishale hatları nedeniyle susuzluğun eşiğine gelen Bodrum'da, vatandaşlar tankerlerle su temin ediyor. Oteller, turistik tesisler ve vatandaşlar, 3 tonluk bir tanker için bin 500 TL ödüyor ve su için sıraya giriyor. Böylece vatandaş normalde şebeke suyu için yaklaşık 1 tonluk suya 18 TL' ödeyeceğine tankerle su alarak 500 TL ödemek zorunda kalıyor.

Su kesintisi, tasarruf ve su teminiyle ilgili uyarıların yapılmasının önemine dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) SKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik , "Vatandaşlara uyarı yapılmazsa su tüketimini körükleyecek, halk sağlığını riske atacak, kısıtlı su kaynaklarımızı daha da azaltacak ve su üzerinde haksız rekabete olanak tanıyacak bir ortam yaşanabilir.

Bu durum vatandaşlarımızın 10-18 TL'lik suya 500 TL ödediği bir tablo ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın 50 kat, 100 kat, 200 kat daha fazla ücret ödeyerek suya erişiminin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Bodrum'da su savaşları! Akmayan suya yüzde 100'e yakın zam yapıldı
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