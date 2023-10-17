Büyükşehir’de ikramiye krizi… 11 bin işçi tam gün iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine sözünü tutmadı. Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacakları yatacağı söylenen tarihte yatmayınca önce yarım gün ardından da tam gün iş bırakan İZENERJİ çalışanları bu sefer de ikramiyeleri yatmadığı için iş bıraktı.

İZELMAN'A VAR İZENERJİ'YE YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZELMAN Şirketi çalışanlarının geriye dönük ikramiyelerini yatırırken kadrosu İZENERJİ'de olan 11 bin işçinin ikramiyelerini yatırmadı. Büyükşehir Belediyesinin bir şirket bünyesinde çalışanların ikramiyelerini yatırırken diğerlerininkini yatırmaması işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şube yönetiminde ve işçiler arasında huzursuzluğa neden oldu.

11 BİN İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Sendikanın iş bırakma kararı sonrası 11 bine yakın İZENERJİ işçisi bu sabah hizmet üretmedi. İşçiler mesainin başlaması ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık makamının da bulunduğu Egemenlik Binası önünde bir araya geldi. Bina önünde toplanan işçiler tam gün iş bırakırken "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu Şube yöneticileri burada yaptıkları basın açıklamasında taleplerin karşılanmaması durumunda üretimden gelen gücü kullanacaklarını belirtti.

İŞ BARIŞINI BOZACAK ŞEKİLDE HAREKET ETTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan emekçiler olarak, işveren ile imzaladıkları toplu iş sözleşmede yer alan sosyal haklar ve ikramiyelerin zamanında ödenmemesi üzerine eylem kararı aldıklarını belirten sendika yönetimi: "Sosyal haklarımız ve ikramiyelerimizin zamanında ödenmesi için uzun zamandır mücadelemizi sürdürmekteyiz. Yaşanan bu süreçte büyükşehir belediyesi bürokratları görüşme taleplerimize yanıt vermemiştir, belediye yetkilileri tek taraflı davranarak işçiler arasında; iş barışını bozacak şekilde hareket etmiş, 11 bin İZENERJİ emekçisini hiçe sayarak mesai arkadaşlarımızın ikramiyelerini yatırmamıştır. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açmıştır. Buradan haykırıyoruz bizler eşit işe eşit ücret isterken ve bunun mücadelesini verirken; sözde değil özde eşitlik istedik. Bizler, diğer şirket işçilerine nasıl ödemeler yapılıyorsa; nasıl diğer şirket işçilerine kaynak ayrılıyorsa, mesai arkadaşlarımıza da yaşatılan mağduriyetin önüne geçilmesi için ödemelerin zamanında yapılmasını istiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu enflasyon kıskacının içerisinde, paranın her geçen gün her geçen saniye değer kaybettiği bu zamanlarda ödemelerin ivedi olarak yapılması talebimizdir. Zamanında alamadığımız hak edişlerimizin kıymeti harbiyesi yoktur. Buradan büyükşehir belediyesi bürokratlarına sesleniyoruz: İşçiler arasında bu ayrımcılığa biran önce son verin!" dedi.

İZENERJİ İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR

Yapılanın iş ahlakına, iş barışına, işçi onuruna aykırı olduğunu belirten sendika yöneticileri: "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Her işçi evine ekmek götürmek için çalışıyor. Burada hiç bir işçi diğerinden üstün değildir. İZENERJİ işçisi köle değildir. Bu uygulamaların devam etmesi durumunda üretimden gelen gücümüzü süresiz kullanacağımızı açıkça deklare ediyoruz. Bizler toplu sözleşme sürecinin başından itibaren 4 şube yönetimi olarak kolektif çalışmalar sürdürerek toplu sözleşmelerimizin en iyi noktalarda bitmesi için birlikte mücadele ettik. Geldiğimiz bu günkü aşamada, birlik beraberlik anlayışından uzak işverenle ikili ilişkiler üzerinden kendilerini var etmeye çalışan bu anlayışı reddediyoruz ve bu arkadaşlarımızı da örgütlü olduğumuz genel iş sendikasının ruhuna uygun davranmaya davet ediyoruz. Burada büyükşehir belediyesi yetkililerin eksikliği ve işçi sınıfı arasındaki yaptıkları ayrım kesinlikle kabul edilemez. İşçi sınıfı birdir hepsi evine ekmek götürmek için alın teri karşılığında ücret alarak hayatını idame etmeye çalışır. Bizleri böyle bölemeyeceksiniz!" dedi.

SÜRECİ BİRLİKTE YÖNETİYORDUK AMA…

Büyükşehir belediyesinde örgütlü 4 şube yönetimi olarak bu süreci birlikte yürütme tarafı iken ikili ilişkiler ve günü kurtarmaya çalışan sendikal anlayışı doğru bulmadıklarını belirten sendika: "İZELMAN, İZENERJİ işçisi kardeştir! Nerede haksızlığa uğrayan bir işçi varsa biz onların yanındayız burada İZELMAN işçisi de bizim yanımızda bundan da eminiz. Buradan tekrar haykırıyoruz! Tekrar ediyoruz ve uyarıyoruz. Bu süreçte İZENERJİ emekçileri olarak toplu iş sözleşmesinden doğan bütün haklarımızın gününde ve zamanında yerine getirilmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz." Dedi.