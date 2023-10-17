CHP’li başkana hapis şoku

İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme Eş için hakaret suçundan 2 ay 5 gün, tehdit suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 5 ay 27 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme kararda: 'Sanığın tekerrüre esas ilamı oluşu ve suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, TCK'nın 51. Maddesi gereğince cezanın ertelenmesine ve TCK'nın 50. Maddesi gereğince seçenek yaptırımlarına çevrilmesine yer olmadığına' ifadeleri yer aldı.

CHP'li Başkan Eş'in cezası bu gerekçelerle ertelenmedi. 18 bin 532 TL tutarındaki mahkeme masraflarının da Eş'in karşılayacağına dair karar verildi.