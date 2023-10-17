DEAŞ’a para transferi sağlayan 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan verilerle birlikte haklarında 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanı' suçlarından haklarında adli işlem yapılan kişiler incelendi. Bu kişilerin, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilere para transfer ilişkisi olduğu tespit edildi.

"17 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Tespit edilen 20 şüphelinin, çatışma bölgeleri ile ülkemiz arasında ve ülke sınırları içerisinde, illegal yollarla, şirketler ve şahıslar üzerinden transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. 20 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.