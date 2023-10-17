Diyaliz hastaları ve hamileler için alarm zilleri çalıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından dün yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği" belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü "Gazze'de 4 hastane İsrail bombardımanı sonrası görev yapamaz hale geldi" açıklamasını yaptı. İsrail dün de Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı. Elektrik ve temiz su kaynaklarının tükendiği Gazze'de doğumu bekleyen 50 bin hamile kadın ve diyaliz makinesine bağlı böbrek hastalarının sağlık hizmetleri için büyük endişe yaşanıyor.