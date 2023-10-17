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Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:09

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "İçerisinde kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak hiçbir inanç, değer ve gerekçeyle açıklanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına tepki

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırının uluslararası hukuku ve vicdanları alt üst ettiğini belirtti.

"İçerisinde kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak hiçbir inanç, değer ve gerekçeyle açıklanamaz." ifadesine yer veren Erbaş, Gazze halkına yönelik sürdürülen insanlık dışı saldırıların ve kuşatmanın bir an evvel sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, "Bu alçakça saldırıyı kınıyor, sorumlularını lanetliyorum. Saldırılarda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
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