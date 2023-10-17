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Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:29

Emine Erdoğan: İsrail’in işlediği insanlık suçunu tarih unutmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığının olamayacağını bildirdi

AA
Emine Erdoğan: İsrail’in işlediği insanlık suçunu tarih unutmayacak

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: İsrail’in işlediği insanlık suçunu tarih unutmayacak
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