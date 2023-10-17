Günaydın Amerika...

Gazze'de yaşanan soykırıma göz yuman, hatta savaş gemilerini bölgeye göndererek 2.5 milyon Filistinli'nin abluka altına alınmasını körükleyen ABD, çocuk ve kadın binlerce sivilin öldürülmesine tepkiler yükselince ilginç bir 'U' dönüşü yaptı. 'Gazze'yi haritadan sileceğiz' diyen İsrail'in kara harekâtı iştahı kabarmışken ABD Başkanı Biden'dan "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur. Filistin için bir yol olmalıdır. Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" dedi. Amerikan Washington Post gazetesi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından saatlerce bekletildiğini yazarak "ABD, Arap dünyasının Gazze konusunda güçlü tepkisiyle karşılaştı" diye yazdı. Beyaz Saray'ın son açıklamasında Refah Sınır Kapısı'nın açılması için çalışacağız" denildi.Amerıkan Wall Street Journal gazetesindeki haberde Gazze'deki esirlerin bırakılması için Türkiye'ye yardım talebi yağdığını yazdı. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde. Yardım mesajlarımızı iletmemizi ve bu konuda devreye girmemizi istiyorlar" dedi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında esir takası konusundaki diplomatik başarısı dünyada ses getirmişti.