İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti

İşgalci İsrail'in işlediği insanlık suçlarına her dakika bir yenisi eklenirken Gazze'yi tamamen ele geçirmek için gözünü kırpmadan savaş başlatan İsrail ordusu, çoğunluğu çocuk olmak üzere sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail'in hedef gözetmeksizin bomba yağdırdığı Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor.
ZAFER PARTİLİ AKÇAY 'KATLİAM' ORDUSUNA KATILDI
İsrail bölgedeki insanlık dışı vahşetini sürdürürken Umay Akçay isimli bir kişi İsrail ordusuna katıldığını duyurdu. Profilinden Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşım yapan Akçay'ın Zafer Partili olduğu ortaya çıktı.
ÖZDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER
Diğer yandan Araplar ve mülteciler üzerinden sürekli provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ilişkin skandal sözler sarf etmişti. Özdağ, "Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır" diyerek "Filistin davası nasıl İslam davası olsun?" ifadelerini kullanmıştı.