İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti

İşgalci İsrail'in işlediği insanlık suçlarına her dakika bir yenisi eklenirken Gazze'yi tamamen ele geçirmek için gözünü kırpmadan savaş başlatan İsrail ordusu, çoğunluğu çocuk olmak üzere sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail'in hedef gözetmeksizin bomba yağdırdığı Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor.