İzmir Şehir Hastanesi’nde gurur günü: Hasta kabulü başladı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne dün başlanıldı. Sabah saatlerinden itibaren acil servis ve polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Görevliler de gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.Muayene için gelen Hakan Akın (53) bir süredir kolunda bir ağrı olduğunu, dün şehir hastanesinin açılacağını öğrenince sabah hastaneye başvurduğunu anlattı. Randevusuz geldiğini aktaran Akın, "Sabah erken geldim, şu anda röntgene gidiyorum. Karşılama güzeldi. İlk hasta olarak muayene olmak gurur verici" diye konuştu.Hastaneye ulaşmakta zorluk yaşamadığını ancak ulaşım imkânlarının artırılması gerektiğini ifade eden Akın, "İzmir'in böyle büyük hastaneye ihtiyacı vardı" dedi.Kalp hastası babaannesini hasteneye getiren Fuat Yıldırım da "Hastane çok büyük ve çok güzel. İzmir'in en iyi hastanesi olmuş" diye konuştu. Yıldırım, hastane personelinin de kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.