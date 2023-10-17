Nevroz’a gölge düşüren 30 kişi tespit edildi

Ankara'da gerçekleştirdikleri nevroz etkinliğine katılan kişiler, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak etkinlik sırasında terör örgütü güdümünde hareket ederek, marşlar eşliğinde halay çekip sloganlar atan 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, verilen gözaltı kararı gereği şüphelileri yakalamak üzere Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon da 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheliler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği ve adreslerinde bulunmayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.