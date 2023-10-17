Haberler Gündem Haberleri Nevroz’a gölge düşüren 30 kişi tespit edildi
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:35

Nevroz’a gölge düşüren 30 kişi tespit edildi

Ankara’da gerçekleşen Nevroz etkinliğine katılan kişilerden, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak etkinlik sırasında terör örgütü güdümünde hareket ettikleri ve marşlar eşliğinde halay çekip slogan atan 30 kişi tespit edildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Nevroz’a gölge düşüren 30 kişi tespit edildi

Ankara'da gerçekleştirdikleri nevroz etkinliğine katılan kişiler, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak etkinlik sırasında terör örgütü güdümünde hareket ederek, marşlar eşliğinde halay çekip sloganlar atan 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, verilen gözaltı kararı gereği şüphelileri yakalamak üzere Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon da 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği ve adreslerinde bulunmayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Nevroz’a gölge düşüren 30 kişi tespit edildi
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