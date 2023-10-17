Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Giriş Tarihi: 17.10.2023 18:49 Son Güncelleme: 17.10.2023 19:12

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için önerilerini paylaştı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilimin ardından bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.

SÜKUNETİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER MASADA

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

TÜRKİYE'DEN KALICI BARIŞ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Hareketi üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
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