SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

SÜKUNETİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER MASADA

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.