Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Giriş Tarihi: 17.10.2023 21:42 Son Güncelleme: 17.10.2023 22:17

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki

Son dakika haberi... İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye bomba yağdırırken bu kez masum sivillerin, çocukların, yaşlı ve hastaların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. İsrail güçlerinin hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan katliamın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı "İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği" olarak niteledi. Düna toplumuna çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsrail’in Gazze’de hastane saldırısına tepki

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.

EN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

"İSRAİL'İN EN TEMEL İNSANİ DEĞERLERDEN YOKSUN SALDIRILARININ SON ÖRNEĞİ"

Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." ifadesini kullandı.

"TÜM İNSANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Dünya toplumuna da çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞİDDETLİ BİÇİMDE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA