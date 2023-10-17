Sözünü tutan listede yer bulacak

AK Parti geçtiğimiz hafta 4'üncü olağanüstü kongresini tamamladı ve tüm çalışmalarını yerel seçimlere çevirdi. MHP ile birlikte 81 il ve ilçede tüm belediyeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle "koçbaşları" belirlenecek.Heyette AK Parti'den Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den Sadir Durmaz, Feti Yıldız ve Levent Bülbül yer alıyor. Heyetin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.Her iki partinin heyeti bir araya gelmeden önce çalışmalarını tamamladı. Kazanacak ve doğru adayların seçilmesi için hassas bir çalışma yürütüldü. Mevcut yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi. Belediye başkanlarının performansları incelendi. Verilen sözlerin yüzde kaçının hayata geçirildiği analiz edildi. Belediye başkan adayı kriterleri belirlendi.Mevcut belediye başkanlarında, vaat ettikleri icraatı yerine getiren isimlere öncelik verileceği öğrenildi. Aday listeleri ise belirlenen kriterlere göre belirlenecek.