Terör örgütü DEAŞ’a para transferi sağlayan 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK Başkanlığından alınan verilere göre çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ülke sınırları içerisinde, illegal yollarla, şirketler ve şahıslar üzerinden para aktarıldığı tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye olma ve Terörizmin Finansmanı suçlarından haklarında adli işlem yapılan ve yine terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle, para transfer ilişkisi belirlenen 20 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 17 şüpheli yakalandı.