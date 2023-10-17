Türkiye ile Yunanistan heyetleri Atina’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey toplantıların olumlu ikliminden hareketle, iki ülke liderlerinin görevlendirmeleri ve Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabık kaldıkları yol haritası doğrultusunda, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Konstantinos Fragogiannis, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirmişlerdir. İki taraf, 7 Aralık 2023 tarihinde Selanik'te gerçekleştirilecek 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Pozitif Gündem'in ticari-ekonomik, turizm, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, çevre, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor gibi başlıklarında somut çıktılar sağlamaya yönelik ortak hedeflerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Aynı anlayışla, 17 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Büyükelçi Alexandra Papadopoulou düzenli siyasi istişarelerde bulunmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.