Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:21

Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

AA
Yunanistan’a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.

FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA