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Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:48

31 ilde eş zamanlı "Narkogüç" operasyonu: 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak 'Narkogüç' operasyonu düzenlendiğini belirterek, 208 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

31 ilde eş zamanlı Narkogüç operasyonu: 208 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı." dedi.

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31 ilde eş zamanlı "Narkogüç" operasyonu: 208 gözaltı
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