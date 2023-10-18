31 ilde eş zamanlı "Narkogüç" operasyonu: 208 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı." dedi.
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023
3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONUNDA 2️⃣0️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️
ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDEDEĞİZ❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 3️⃣1️⃣… pic.twitter.com/gJIMuwDGI7