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Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:37

Ali Erbaş: Filistinliler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

DHA
Ali Erbaş: Filistinliler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır" dedi.

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Ali Erbaş: Filistinliler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
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