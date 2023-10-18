Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:02 Son Güncelleme: 18.10.2023 17:11

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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