Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.