CHP’nin ‘Hayır’ gerekçesinin altı boş çıktı

CHP'nin"Hayır" dediği Suriye ve Irak tezkeresine yönelik "Yabancı asker istemiyoruz" gerekçesinin altı boş çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşı oy kullanmalarına gerekçe olarak tezkerede "yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesinin yer almasını gösterdi. Ancak, SABAH'ın araştırmalarına göre bu ifadeler, 2014'ten bu yana TBMM'den geçen tüm tezkerelerde yer alıyor ve Türkiye'de "yabancı asker postalı" bulunmuyor. Tezkere metnindeki bu ifadeler Türkiye'nin "DEAŞ'la Mücadele Ortak Komisyonu" üyesi olmasından kaynaklanıyor. Anayasa'nın 92. maddesine göre, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM'ye ait. Meclis, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkerelerine PKK/PYDYPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı eylemlerini önlemek için izin verdi.