Devlet sözünü tuttu bayramda teslimat başlıyor

Gaziantep'te depremzedeler için yapılan konutlardan 9 bin 700'ünün teslimi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamı teslim edilecek. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 9 bin 700 konutun bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Çeber, "Deprem bölgesindeki afetzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi amacıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.Bu yılın sonuna kadar 9 bin 700 kalıcı konut vatandaşlara teslim edilmiş olacak. Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Afetten etkilenen tüm hak sahiplerine konutları peyderpey teslim edilecek. Bu konutlar inşa edilirken olabilecek bir afetten etkilenmemesi için ilgili birimler büyük özen gösteriyor. Tabii inşa sürecini de eklediğimizde biraz zaman alıyor ama başka ülkelere göre bu süreç çok hızlı ilerliyor.Hak sahiplerini belirlemede de en hızlı davranan ve süreci başarıyla tamamlayan ilk il Gaziantep oldu" diye konuştu. Yıkılan yerlerin altyapıları ve diğer belediyecilik hizmetlerinin de hızlı bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Vali Çeber, temeli atılan 20 bin 500 kalıcı konuttan 9 bin 700'ünün teslim edileceğini, geri kalan konutların da peyderpey bittikçe teslim edileceğini belirtti.Vali Çeber, "3 ay önce yüzde 11 seviyesinde olan çalışmalar hızla ilerledi. Depremden en çok etkilenen ilçelerimiz olan Nurdağı'nda inşa süreci yüzde 67, İslahiye'de ise yüzde 63 civarında. İlçelerin yeniden inşa edilmesi sürecinde alan belirlenmesi, zarar gören yapılan yıkılması, mülkiyet sorunu, inşaatların başlaması gibi önemli bir süreci arkadaşlarımız fedakâr bir şekilde en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi.