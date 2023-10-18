Erciyes 2023 Tatbikatı başladı

Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında yabancı askerlerin de olduğu 652 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2023 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer alacağı birlikler, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak.