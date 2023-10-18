Haberler Gündem Haberleri Gazze için 81 ilde sela okundu
Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:06 Son Güncelleme: 18.10.2023 13:27

Gazze için 81 ilde sela okundu

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okundu.

Gazze için 81 ilde sela okundu

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Hayatını kaybedenler için öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze için 81 ilde sela okundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA