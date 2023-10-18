Gazze’deki El-Ehli Babtist Hastanesi’nin bombalanmasına hukukçulardan tepki

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ve 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği saldırı sonrasında İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önündeki protesto eylemleri devam etti. Cübbeleri ile İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan İstanbul 2.Nolu Baro avukatları hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak ortak bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şanlı tarafından okunan açıklamada, "İnsafını ve vicdanını kaybetmemiş bütün insanlar, Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapılıyor. İsrail katlediyor. Gazze'li çocukları katlediyor. Hukuku katlediyor. İnsanlık onurunu katlediyor. Bir gün ihtiyaç duymaları muhtemel merhameti katlediyor.Bu soykırıma ve katliama Amerika destek veriyor. Bu desteğe şaşırmıyoruz. Biz Amerika'yı Hiroşima'dan anıyoruz. Nagazaki'den tanıyoruz. Dünyanın kana bulanmış bölgelerinden tanıyoruz. Bu soykırım, bu katliam; hukuka, ahlaka, insani değerlere aykırı şeytani bir plandır. Bu şeytani planın Gazze ile sınırlı olmama ihtimali büyüktür. Bu şeytani zihniyet; sınırları değiştirmek için Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın başka bölgelerini de kana bulama planı yapmış olabilir. Üçüncü dünya savaşını çıkarmayı, insan neslini ifsad etmeyi amaçlamış olabilir. Bunun işaretlerini görüyoruz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın; İnsani, ahlaki değerlere, insan haklarına saygılı olan herkesi bu soykırıma karşı durmaya çağırıyoruz.

Hastahane bombalamak, çocuk öldürmek, savaş hukukuna aykırı silahlar kullanmak korkaklıktır. Filistin ile ilgili haberleri takip etmeye; vicdanı kararmamış, insanlık onurunu yitirmemiş hiçbir insanın psikolojisi artık dayanamamaktadır. Savaşında bir hukuku ve ahlakı vardır. Savaşmayan, savaşla ilgisi olmayan masum kadınların ve çocukların bombalarla katledilmesi düşmanla savaşmak değil, insanlık onuruyla savaşmaktır. İnsanlık suçudur. Terördür. Terör aynı zamanda bir insanlık suçudur. Eğer terör eylemi bir devlet eliyle işleniyorsa daha vahimdir. Zira bu durumda terör eylemi devlet gücüyle işlenmektedir. İsrail'in işgal ettiği topraklar Filistin toprağıdır. Filistin halkının davası haklı bir davadır. Bu nedenle, insanlık onuru ve hukukçu mehabetiyle; İstanbul 2 Nolu Barosu olarak; uğradıkları adaletsizlik ve maruz bırakıldıkları zulme karşı haklı davalarında; ama, fakat, lakin demeden, masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu, Filistinli ve insanlığa karşı suçlarla mücadele etmek isteyen bütün hukukçularla dayanışma içinde olacağımızı, masum insanların, kadınların çocukların katledilmesini lanetlediğimizi, mazlumun kimliğine, inancına bakmadan haklarını savunacağımızı, yine zalimin kimliğine ve inancına bakmadan karşısında olacağımızı, Milletimize ve bütün dünyaya ilan ediyoruz." dedi.