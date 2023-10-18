Hastanede soykırım 500 şehit

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini her geçen saat daha da artıran İsrail ordusu; çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmıyor. Hastanelere, sivillerin sığındığı BM okullarını hedef alan İsrail güçleri dün akşam insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, El Zeytun Mahallesi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler'in sığındığı hastanenin hedef alındığını kaydetti. Binlerce yerinden edilmiş Gazzeli'nin bulunduğu hastaneyi vuran İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Marouf, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" diye konuştu. Saldırıya tepki gösteren Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Justin Welby de "Bu, masum camların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı bir okulunun İsrail tarafından vurulması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu. BM yetkilisi, okulda ciddi hasar meydana geldiğini, ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.Söz konusu okula sığınan 4 bin kişinin bulunduğunu kaydeden BM yetkilisi, "Bu utanç verici bir durum ve bir kez daha sivillerin yaşamlarının açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor. Gazze'de artık güvenli bir yer yok, UNRWA tesisleri bile güvenli değil" dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastane saldırılarından önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bine, yaralı sayısının ise 12 bin 500'e yükseldiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Ürdün'ün zirvesi Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırı sonrası sonrası Ramallah'a dönme kararı aldı. Filistin hükümeti, saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hastanenin vurulmasıyla ilgili "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. El Zeytun Mahallesi'nin, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölge olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi: "İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, 'Hastaneleri derhal boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur." Bu arada hastanenin, ABD'nin verdiği, 500 kilo patlayıcıya sahip MK-84 tipi sığınak delici bomba ile vurulduğu iddia edildi.İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında düzenlenen gösterilerle protesto edildi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, saldırıya sert tepki gösterdi. İstanbul'da da binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Erdoğan, hastane katliamına ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak" acıklamasını yaptı. TBMM'deki 6 siyasi parti de ortak bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddettle kınadı. ANKARA