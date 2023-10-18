Hayatını kaybeden Filistinliler için Afyon’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazından sonra bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından Afyonkarahisar'da da tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, İmaret Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi konuşma yaptı.

RABBİMDEN ŞİFA BEKLERKEN KARDEŞİMİZ YARALI

Namaz öncesi konuşan Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Bir söz vardır 'Sözün bittiği yerdeyiz' diye, hakikaten insanın dili düğümleniyor, nutku tutuluyor. Özellikle dün akşam ki hadise, işin zirvesi diyebileceğimiz insanlıktan çıkmış olmak. Ne acıdır ki, neler söyleyebileceğiz bunu bilmiyorum ama Rabbimden şifa beklerken kardeşimiz yaralı, parçalanmış vaziyette. Değerli kardeşlerim bir an için Allah'ım bizlerden uzak eylesin. Hayalimizde dahi bize yaşatmasın." dedi.

ÜMMETİ MUHAMMET BİRLİK VE DİRLİKTEN MAHRUM

"Düşünebiliyor musunuz? Hastanede şifa beklerken üzerinize zalim bir topluluk tarafından bombalar yağdırılıyor" diyen Müftü Kazancı, "Rabbim belki mühlet veriyor ama buna ihmal vermeyeceğiz buna imanımız tam. Ama burada Ümmeti Muhammet'e çok iş düşüyor. Bunu hepimiz zaman zaman söylüyoruz. Yaklaşık 2 milyar islam alemi ve karşımızda bir avuç Siyonist, İsrailli, Yahudi, ne acıdır ki Ümmeti Muhammet birlik ve dirlikten mahrum. Allah bizim birlik ve dirliğimizi bozdurmasın." diye konuştu.

ÜMMETİ MUHAMMED'İN SON KALESİYİZ

Sözlerine Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle devam eden Kazancı, "Ümmeti Muhammet'in son kalesiyiz. Ayeti kerimede 'Mümminlere kardeş olduklarını söyle' diyor ya, bir şeyi bilmek başka bir şey o işin idrakinde olmak başka bir şey. Efendimizin bir hadisi şerifi var, doğuda bir kişinin ayağına diken batsa onu Doğu'daki hissetmezse kamil manada iman sahibi olamaz, vicdan sahibi olamaz. Bizim vicdanımız çok yaralandı. O hissiyatla buradayız ama Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayetin sonunda bize şöyle ifade buyuru Cenab-ı Hak, 'Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Hiç fikretmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz?' o yüzden Allah bizi fikredenlerden, düşünenlerden eğlesin. Dolayısıyla birliğimizi ve beraberliğimizi bozdurtmasın. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim bu vesileyle kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin. Ümmet-i Muhammet'e uyanış ihsan etsin. Ümmet-i Muhammet çok kötü durumda. Birliği beraberliği dağılmış, 'Ben! desin efrad, aradan vahdeti kaldır; milletler için işte kıyamet o zamandır' der ya milli şairimiz işte bu nedenle Rabbim Ümmet-i Muhammet'e birlik ve dirlik ihsan eylesin. Aklımızı, fikrimizi çalıştırıp da memleketimize fitne fesat sokturmasın inşallah." dedi.