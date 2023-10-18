Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Törene, Bosna Hersek Savunma Bakan Yardımcısı Slaven Galic, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katıldı.

Galic, Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulunarak, böyle projelerle ülke savunmasının güçlendiğini söyledi.

Tören kapsamında ayrıca, Tatar ve Galic devir teslim belgesi de imzaladı.

Bu arada, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bakım ve onarımı için Türkiye'den 12 kişilik teknik ekibin geldiği kaydedildi.