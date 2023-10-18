PKK’lı teröristleri taşıyan HDP’li vekile fezleke

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı. BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T., PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise; her iki şüpheliyi de Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Milletvekili Bozdağ'ın şoförü tutuklanırken Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı teröristleri Ankara'dan Ağrı'ya götüren Bozdağ hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.