SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edildi. Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIĞI BÜYÜK ACILARI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"
Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz." dedi.
"3 GÜNLÜK MİLLî YAS İLAN EDİLMİŞTİR"
Şehitlere duyulan saygıya vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.
21 EKİM CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Söz konusu kararda, ''İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' ifadelerine yer verildi.